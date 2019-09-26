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Модернизированный воздушный танкер Ил-78-2 совершил первый полет

Александр Пешков
11:02 26.09.2019
Воздушное судно готовится к выполнению программы предварительных испытаний.
Модернизированный воздушный танкер Ил-78-2 совершил первый полет
© Фото: ТРК "Звезда"

Прошедший модернизацию строевой топливозаправщик Ил-78-2 впервые поднялся в небо, сообщили в компании «Ильюшин», сообщили в Минобороны РФ.  

«Модернизированный самолет-топливозаправщик Ил-78-2 совершил первый полет. В настоящее время воздушное судно готовится к выполнению программы предварительных испытаний», - заявили в компании.

В ходе модернизации на самолет были установлены новый пилотажно-навигационный комплекс, средства обороны и связи.

Проект по модернизации самолетов в облик Ил-78-2 разработан по тактико-техническому заданию Минобороны РФ для усовершенствования имеющихся на вооружении топливозаправщиков Ил-78 и Ил-78М.

В августе текущего года сообщалось, что военно-транспортная авиация России усилена новым Ил-76МД-90А.

Также в августе генеральный директор АО НПП «Звезда» Сергей Поздняков в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что что испытания системы дозаправки созданного на базе самолета этой модели топливозаправщика Ил-78М-90А завершатся  в 2019 году. 

По его словам, система имеет увеличенный темп перекачки топлива. 

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