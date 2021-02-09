Над тремя морями: кадры планового полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160
Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи морской авиации Северного флота
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны России опубликовало видео планового полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами акваторий Баренцева, Гренландского и Норвежского морей.
Отмечается, что время в пути составило около 12 часов, а истребительное сопровождение обеспечивали экипажи морской авиации Северного флота.
Полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана летчики дальней авиации совершают регулярно. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.