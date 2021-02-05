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Подлодка «Северодвинск» поразила «Калибром» цель в Архангельской области

Андрей Аркадьев
16:42 05.02.2021
Стрельба состоялась в рамках программы плановой боевой подготовки атомной подводной лодки.
Подлодка «Северодвинск» поразила «Калибром» цель в Архангельской области
© Фото: Минобороны России
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Атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск» поразил береговую цель на полигоне в Архангельской области крылатой ракетой «Калибр», сообщает Министерство обороны РФ.

«Ракетная стрельба АПРК "Северодвинск" была отработана в штатном режиме из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море», - говорится в сообщении.

Крылатая ракета «Калибр», преодолев расстояние в несколько сотен километров, точно поразила назначенную цель на полигоне. В ходе выполнения стрельбы экипаж подводной лодки продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку.

ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов.

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