Армия Подлодка «Северодвинск» поразила «Калибром» цель в Архангельской области Андрей Аркадьев Стрельба состоялась в рамках программы плановой боевой подготовки атомной подводной лодки. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Атомный подводный ракетный крейсер «Северодвинск» поразил береговую цель на полигоне в Архангельской области крылатой ракетой «Калибр», сообщает Министерство обороны РФ. «Ракетная стрельба АПРК "Северодвинск" была отработана в штатном режиме из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море», - говорится в сообщении. Крылатая ракета «Калибр», преодолев расстояние в несколько сотен километров, точно поразила назначенную цель на полигоне. В ходе выполнения стрельбы экипаж подводной лодки продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку. ОКР «Калибр» были созданы на основе двух проектов: разработанной в течение периода с 1975 по 1984 год в СМКБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2 500 км и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» (ОКР «Бирюза»). Применялись в ходе операции в Сирии, с их помощью уничтожались объекты террористов.

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