Расчеты 120-миллиметровых минометов 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанесли удары по позициям противника на Харьковском направлении, уничтожив скопления живой силы и техники ВСУ.

Как отмечает Минобороны России, подразделения «Севера» продолжают выполнять задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы, ежедневно продвигаясь вперед и оттесняя украинские подразделения.

На опубликованных кадрах запечатлена полная работа минометного расчета. Орудие в лесном массиве, бойцы снимают с него маскировочную сеть, проверяют и приводят его в боевое положение. Военнослужащие готовят к стрельбе 120-миллиметровые мины и ведут огонь по целям, находящимся в глубине обороны противника. На видео видно, как бойцы прикрывают уши при выстреле.

Удары минометов подтверждаются данными объективного контроля - дроны-разведчики фиксируют попадания по зданиям, где размещались украинские формирования. На кадрах видно, как прямое укрытие ВСУ превращается в руины, густые клубы дыма поднимаются над местностью.

По информации ведомства, минометчики работают в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, ведя как прицельный огонь на подавление, так и беспокоящие удары, не позволяя противнику сосредоточиться. Поставка боеприпасов организована своевременно, что обеспечивает непрерывность их боевой работы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.