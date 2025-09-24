МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минометчики разгромили позиции ВСУ на Харьковском направлении

Данные объективного контроля с разведывательных БПЛА подтверждают уничтожение целей.
2025-09-24 07:52:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 120-миллиметровых минометов 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанесли удары по позициям противника на Харьковском направлении, уничтожив скопления живой силы и техники ВСУ.

Как отмечает Минобороны России, подразделения «Севера» продолжают выполнять задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы, ежедневно продвигаясь вперед и оттесняя украинские подразделения.

На опубликованных кадрах запечатлена полная работа минометного расчета. Орудие в лесном массиве, бойцы снимают с него маскировочную сеть, проверяют и приводят его в боевое положение. Военнослужащие готовят к стрельбе 120-миллиметровые мины и ведут огонь по целям, находящимся в глубине обороны противника. На видео видно, как бойцы прикрывают уши при выстреле.

Удары минометов подтверждаются данными объективного контроля - дроны-разведчики фиксируют попадания по зданиям, где размещались украинские формирования. На кадрах видно, как прямое укрытие ВСУ превращается в руины, густые клубы дыма поднимаются над местностью.

По информации ведомства, минометчики работают в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, ведя как прицельный огонь на подавление, так и беспокоящие удары, не позволяя противнику сосредоточиться. Поставка боеприпасов организована своевременно, что обеспечивает непрерывность их боевой работы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минометы #Север #харьковское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 