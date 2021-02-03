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По склону в полной выкладке: кадры подготовки к конкурсу АрМИ «Саянский марш»

Андрей Аркадьев
Виталий Никулин
10:30 03.02.2021
Команда победителей отправится на всероссийский этап конкурса Армейских международных игр «Саянский марш».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ростовский спецназ стал лучшим в зимнем горном троеборье. Спортсмены соревновались в Карачаево-Черкессии в номинациях «Лыжная гонка по пересеченной местности», «Гонка с преодолением препятствий», и впервые «Гонка ночных дозоров» в темное время суток. Уже весной победителям предстоит защищать честь округа на конкурсе «Саянский марш» в рамках АрМИ-2021.

«На старте кажется, что легкая, небольшая горка. А на самом деле приходится выкладываться. В таких соревнованиях участвую первый раз. Очень интересно попробовать. Каждую победу приходится вырывать зубами, очень тяжело», - сказал инструктор по горной подготовке, участник соревнований Александр Молчанов.

К АрМИ готовится и военная полиция Махачкалинского гарнизона. Она провела тренировку по стрельбе на полигоне Аданак. Пришлось работать не только с оружием, а выполнять нормативы по радиационной и химической защите, преодолевать полосы препятствий, соревноваться в гонках на легковых автомобилях. Отметим, что международный конкурс «Страж порядка» в рамках АрМИ впервые пройдет в Сербии.

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