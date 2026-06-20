Курсанты Рязанского командного училища ВДВ закончили обучение

В Рязанском командном училище ВДВ имени генерала армии В. Ф. Маргелова состоялся выпуск офицеров и прапорщиков, пополнивших воздушно-десантные войска. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Курсанты прошли обучение по более чем 15 специальностям, в их числе - войсковая разведка и морская пехота. Выпускники заняли первичные должности.

Генерал-лейтенант Александр Корнев передал поздравление командующего ВДВ, Героя России, генерал-полковника Михаила Теплинского.

«Выбрав профессию "Родину защищать" и окончив наше прославленное училище, вы вступаете в новую жизнь, в которой вас ждет много настоящих мужских испытаний», - отметил он.

Теплинский отметил, что училище дало выпускникам военные знания, десантную закалку и возможность во время учебы почувствовать себя неотъемлемой частью воюющих Воздушно-десантных войск.

«Теперь пришел ваш черед проявить себя, послужив Отечеству и Воздушно-десантным войскам. Высоко несите звание выпускника Рязанского десантного училища!», - процитировал генерал-лейтенант.

Ранее воспитанники Тульского суворовского военного училища закончили обучение. Девять выпускников получили медали «За особые успехи в учении I степени».

Напомним, на Госуслугах можно подать заявку на поступление в военные вузы. Госуслугах. Заполнить форму могут граждане, имеющие или получающие среднее общее или профессиональное образование, вне зависимости от прохождения военной службы. Для поступления кандидатам необходимо пройти предварительный отбор.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.