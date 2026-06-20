МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Курсанты Рязанского командного училища ВДВ закончили обучение

Выпускники заняли первичные должности.
20-06-2026 17:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Рязанском командном училище ВДВ имени генерала армии В. Ф. Маргелова состоялся выпуск офицеров и прапорщиков, пополнивших воздушно-десантные войска. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Курсанты прошли обучение по более чем 15 специальностям, в их числе - войсковая разведка и морская пехота. Выпускники заняли первичные должности.

Генерал-лейтенант Александр Корнев передал поздравление командующего ВДВ, Героя России, генерал-полковника Михаила Теплинского.

«Выбрав профессию "Родину защищать" и окончив наше прославленное училище, вы вступаете в новую жизнь, в которой вас ждет много настоящих мужских испытаний», - отметил он.

Теплинский отметил, что училище дало выпускникам военные знания, десантную закалку и возможность во время учебы почувствовать себя неотъемлемой частью воюющих Воздушно-десантных войск.

«Теперь пришел ваш черед проявить себя, послужив Отечеству и Воздушно-десантным войскам. Высоко несите звание выпускника Рязанского десантного училища!», - процитировал генерал-лейтенант.

Ранее воспитанники Тульского суворовского военного училища закончили обучение. Девять выпускников получили медали «За особые успехи в учении I степени».

Напомним, на Госуслугах можно подать заявку на поступление в военные вузы. Госуслугах. Заполнить форму могут граждане, имеющие или получающие среднее общее или профессиональное образование, вне зависимости от прохождения военной службы. Для поступления кандидатам необходимо пройти предварительный отбор.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов. 

#ВДВ #армия #Минобороны РФ #Выпуск #Рязанское командное училище ВДВ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
2
УБИМ. Три машины в одной броне
3
Наземные беспилотники инженерных войск
4
БПЛА для войск БПС
5
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
6
Боевая подготовка призывников
7
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
8
Морской политех
9
Беспилотинки. Мировые тренды
10
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 