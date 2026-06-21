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Экипаж Су-34 сбросил бомбы на пункты управления БПЛА боевиков

Удар по целям наносился с применением оснащенных УМПК авиабомб.
21-06-2026 05:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России уничтожил пункты управления БПЛА и личный состав украинских боевиков в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что цели обнаружили в зоне ответственности группировки «Восток».

«Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что экипаж Су-35С ВКС России выполнил боевое дежурство в зоне спецоперации. Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в зоне ответственности группировки «Восток» вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#вкс россии #Минобороны России #су-34 #группировка войск «Восток»
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