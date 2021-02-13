Полет «ночных охотников»: кадры отборочного этапа конкурса «Авиадартс» под Петербургом

Экипажи армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) вступили в борьбу за право участия в международном конкурсе армейского мастерства АрМИ-2021. В Ленинградской области состоялся первый отборочный этап конкурса «Авиадартс».

В небо один за другим поднялись знаменитые «Ночные охотники» Ми-28, транспортно-боевые Ми-35 и многоцелевые Ми-8. Вертолеты пролетели на высоте 900 метров со скоростью 200 километров в час. По условиям отборочного тура, экипажи следовали по специальному маршруту с обязательным прохождением контрольных точек. Любое отклонение от графика - штрафные баллы.

Среди задач, которые необходимо выполнить экипажам: уничтожение наземных целей, спасение раненых и терпящих бедствие, а также разведка и посадка на неподготовленные участки местности, покрытые снегом. Победители отборочных этапов поборются за участие в соревнованиях на международном уровне.