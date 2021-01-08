Испытание ветром: выпускники летных ВУЗов впервые пилотировали Ил-76 в небе под Тверью

Молодые летчики военно-транспортной авиации провели сложнейшее пилотирование в небе над Тверской областью. Их первое пилотирование тяжеловеса Ил-76 усложнил сильный боковой ветер, но они прошли испытание.

Попробовать себя в качестве помощников командиров экипажа под Тверь прибыли больше 30 выпускников летных ВУЗов. Они уже зачислены в штат соединений в разных регионах, но сначала - тренировки под присмотром более опытных коллег.

Взлет, движение по заданному курсу, отрабортка техники пилотирования с открытой рампой - и все это тогда, когда почти штормовой ветер постоянно сносит воздушное судно.