Испытание ветром: выпускники летных ВУЗов впервые пилотировали Ил-76 в небе под Тверью
Выпускники уже зачислены в штаты региональных соединений, но сначала проводят тренировки под присмотром более опытных коллег.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Молодые летчики военно-транспортной авиации провели сложнейшее пилотирование в небе над Тверской областью. Их первое пилотирование тяжеловеса Ил-76 усложнил сильный боковой ветер, но они прошли испытание.
Попробовать себя в качестве помощников командиров экипажа под Тверь прибыли больше 30 выпускников летных ВУЗов. Они уже зачислены в штат соединений в разных регионах, но сначала - тренировки под присмотром более опытных коллег.
Взлет, движение по заданному курсу, отрабортка техники пилотирования с открытой рампой - и все это тогда, когда почти штормовой ветер постоянно сносит воздушное судно.