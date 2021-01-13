Освобождение заложников и тактическая стрельба: под Москвой прошли занятия мотострелков ЗВО
Полигон Алабино в Подмосковье стал площадкой проведения занятий по тактической стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Участниками занятий стали разведчики Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО. На занятиях оттачивались навыки тактической стрельбы из-за укрытий и штурм здания боевыми тройками во взаимодействии со снайперскими парами.
В ходе штурма здания отрабатывалось применение дымов, различных средств имитации и освобождение заложников. В деле применялись автоматы АК-74М, пулеметы ПК, пистолеты ПЯ и снайперские винтовки СВД. Активно использовались укрытия, имитирующие обстановку городского боя.
Всего было задействовано около 120 бойцов разведывательного батальона Таманской мотострелковой дивизии.