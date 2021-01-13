Армия Освобождение заложников и тактическая стрельба: под Москвой прошли занятия мотострелков ЗВО Тимур Шерзад На занятиях оттачивались навыки тактической стрельбы из-за укрытий и штурм здания боевыми тройками во взаимодействии со снайперскими парами. © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: Полигон Алабино в Подмосковье стал площадкой проведения занятий по тактической стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа. Участниками занятий стали разведчики Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО. На занятиях оттачивались навыки тактической стрельбы из-за укрытий и штурм здания боевыми тройками во взаимодействии со снайперскими парами. В ходе штурма здания отрабатывалось применение дымов, различных средств имитации и освобождение заложников. В деле применялись автоматы АК-74М, пулеметы ПК, пистолеты ПЯ и снайперские винтовки СВД. Активно использовались укрытия, имитирующие обстановку городского боя. Всего было задействовано около 120 бойцов разведывательного батальона Таманской мотострелковой дивизии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика