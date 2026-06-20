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ВС РФ ударили по объектам ТЭК и цехам по производству беспилотников

Бойцы продолжают зачистку Константиновки и Красного Лимана.
20-06-2026 12:49
© Фото: Минобороны России, РИА Новости

ВС РФ поразили объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, а также цеха производства и места хранения беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Параллельно продолжается зачистка Константиновки и Красного Лимана от ВСУ. В Константиновке освобождено 94 здания, уничтожено до 95-ти боевиков. В Красном Лимане штурмовики взяли пять опорных пунктов противника и очистили 47 зданий, уничтожено до 30-ти боевиков.

В воздушных боях средства ПВО сбили 13 управляемых авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS и 740 дронов. Ранее артиллеристы сообщили об уничтожении 12 ПВД под Константиновкой за неделю.

В освобожденных районах населенного пункта уже развеваются российские флаги.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #константиновка #красный лиман
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