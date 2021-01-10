Российские военные передали жителям Сирии более трех тонн продуктов

За прошедшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели две гуманитарные акции и передали жителям населенных пунктов около 700 продовольственных наборов весом 3,3 тонны. Об этом сообщил заместитель руководителя центра контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Контр-адмирал отметил, что за все время работы центра было проведено 2690 гуманитарных акции и передано более 4,6 продуктов.

Также Сытник сообщил о том, что со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* было совершено 16 обстрелов. Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

*«Джебхат ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.