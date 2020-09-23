На учениях «Кавказ-2020» отработали оборону Абхазии от террористов

Российские и абхазские военные отработали территориальную оборону Абхазии от террористических угроз в ходе стратегических командно штабных учений «Кавказ-2020». Об этом информирует Министерство обороны РФ.

Во время маневров российские военнослужащие разведывательных подразделений Южного военного округа (ЮВО) совместно с военнослужащими специальных подразделений Республики Абхазии отработали действия по изоляции районов нахождения условных террористов, их блокированию и ликвидации. Выявление, блокирование каналов снабжения и уничтожение лагеря проводились на горном полигоне Цабал и побережье Черного моря.

«На учениях военнослужащими были отработаны практические мероприятия, направленные на развертывание и ведение территориальной обороны Республики Абхазии в условиях террористической угрозы», - сообщает МО РФ.

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» проходят в период с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах ЮВО, наземных авиационных полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск.