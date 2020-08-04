Шойгу заявил, что МО беспокоит человеческий фактор, приводящий к авиационным происшествиям

Минобороны РФ беспокоит так называемый человеческий фактор, который приводит к авиационным происшествиям, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Ведется постоянный мониторинг технического состояния воздушных судов, что позволяет поддерживать их исправность на должном уровне. При этом нас несколько беспокоит так называемый человеческий фактор, который является одной из причин авиационных происшествий», - сказал он на тематическом селекторном совещании.

По словам главы ведомства, сегодня для профилактики аварийности большое внимание мы уделяется совершенствованию подготовки квалифицированных кадров и усилению контроля за организацией летной работы.