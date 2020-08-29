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Руслан Цаликов дал старт конкурсу «Аварийный район»

Ян Брацкий
13:15 29.08.2020
Конкурсантам предстоит преодолеть «зараженные» участки в средствах спецзащиты, пройти огненно-штурмовую полосу и выполнить ряд специальных нормативов.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов дал старт международному конкурсу аварийно-спасательных подразделений «Аварийный район».

Состязания проходят в Сергиевом Посаде Московской области в 84-ом Межвидовом центре переподготовки и повышения квалификации специалистов имени Маршала артиллерии Бойчука. Там же состоялась торжественная церемония открытия международного профессионального конкурса военнослужащих аварийно-спасательных подразделений.

Руслан Цаликов отметил, что вопрос обеспечения безопасности носит комплексный характер и для его решения необходимо объединение усилий различных ведомств и организаций, а также наличие высококвалифицированных и хорошо подготовленных специалистов в различных сферах деятельности.

Одной из форм демонстрации таких умений являются Армейские международные игры, уверен он.

«Основной целью конкурса является демонстрация слаженности и мастерства команд, которые крайне необходимы для выполнения аварийно-спасательных мероприятий, решения вопросов межведомственного взаимодействия в современных условиях», - обратился к участникам первый замминистра обороны.

В этом году на конкурс прибыли команды от Российской Федерации, Королевства Камбоджа, Республики Мали, Республики Конго, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики.

В ходе проведения трех этапов участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в преодолении зараженных участков в средствах спецзащиты, прохождении огненно-штурмовой полосы и полосы спасателя с 12-метровым скалодромом, транспортировании оборудования через пересеченную местность на автомобиле, работе с аварийно-спасательным инструментом, а также в освобождении «пострадавших» из-под завалов и стрельбы из штатного оружия.

Руслан Цаликов также заметил, что каждый год растет интерес зарубежных партнеров к Армейским международным играм, проводимым в Российский Федерации. Они уже стали заметным мировым событием и с каждым годом набирают популярность и приобретают все больше горячих поклонников.

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