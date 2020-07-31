Центру управления Командования ВДВ вручили Георгиевское знамя

Исполняющий обязанности начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец вручил Георгиевское знамя и грамоту президента РФ к Георгиевскому знамени воинской части начальнику Центра управления Командования ВДВ полковнику Сергею Чубарыкину.

Наумец подчеркнул, что за короткий период существования, с 2014 года, Центр управления Командования ВДВ добился больших результатов, внося ощутимый вклад в управление войсками и дальнейшее развитие ВДВ. По его словам, сегодняшнее вручение знамени - это высокая оценка деятельности личного состава Центра управления Командования ВДВ.

Накануне, 30 июля, в Командовании Воздушно-десантных войск под руководством начальника центра полковника Сергея Чубарыкина был проведен ритуал крепления знамени к древку, в котором приняли участие личный состав и ветераны центра. Настоятель Главного храма ВДВ протоиерей Василий Гелеван провел освящение Боевого знамени.