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Центру управления Командования ВДВ вручили Георгиевское знамя

Андрей Аркадьев
16:38 31.07.2020
Церемония прошла накануне 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск.
Центру управления Командования ВДВ вручили Георгиевское знамя
© Фото: Минобороны России

Исполняющий обязанности начальника штаба ВДВ генерал-майор Алексей Наумец вручил Георгиевское знамя и грамоту президента РФ к Георгиевскому знамени воинской части начальнику Центра управления Командования ВДВ полковнику Сергею Чубарыкину.

Наумец подчеркнул, что за короткий период существования, с 2014 года, Центр управления Командования ВДВ добился больших результатов, внося ощутимый вклад в управление войсками и дальнейшее развитие ВДВ. По его словам, сегодняшнее вручение знамени - это высокая оценка деятельности личного состава Центра управления Командования ВДВ.

Накануне, 30 июля, в Командовании Воздушно-десантных войск под руководством начальника центра полковника Сергея Чубарыкина был проведен ритуал крепления знамени к древку, в котором приняли участие личный состав и ветераны центра. Настоятель Главного храма ВДВ протоиерей Василий Гелеван провел освящение Боевого знамени.

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