Медцентры Минобороны в Дагестане оборудуют лабораториями ПЦР-диагностики

Инфекционные центры для пациентов с коронавирусом, возводимые военными в Дагестане, оснастят стационарными лабораториями для проведения ПЦР-исследований.

При проведении строительных работ учитывается успешный опыт постройки медцентров Минобороны в других регионах России, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

«Военными специалистами было принято решение оборудовать в новых корпусах стационарные лаборатории для проведения молекулярно-генетических исследований приборами ПЦР», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов прилетел в Дагестан и проследил за тем, как ведутся работы. Вместе с главой республики Владимиром Васильевым он уже посетил строительную площадку в Дербенте.

Строительство трех инфекционных центров, рассчитанных на 200 койко-мест для больных COVID-19, ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. В госпиталях будет оказываться медицинская помощь гражданскому населению.