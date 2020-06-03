Фрегат «Адмирал Григорович» и буксир «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку

Фрегат «Адмирал Григорович» и спасательный буксир «Профессор Николай Муру» прибыли на рейд порта Коломбо в Шри-Ланке. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

В ланкийском порту фрегат и буксир пополнят запасы воды, топлива и продовольствия, после этого проследуют дальше. Ранее в Индийском океане фрегат и буксир приняли участие в учениях - отразили нападение условных пиратов.

Головной корабль проекта 11 356 «Адмирал Григорович» развивает скорость до 30 узлов, имеет водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, может находиться в автономном плавании до 30 суток. Главное оружие фрегата - ракетный комплекс «Калибр-НК», который способен поражать морские цели на расстоянии до 400 километров, а наземные - до 2 000 километров.

Защищает корабль от атаки с воздуха зенитно-ракетный комплекс «Штиль», а артиллерию представляет артустановка А-190 калибра 100 миллиметров, которая может обстреливать противника на расстоянии до 21 километра.