Шойгу: более 90% военного электората проголосовало по поправкам в Конституцию

Вооруженные силы РФ принимают активное участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию страны. Такое заявление сделал глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

По словам министра, на сегодняшний день проголосовало более 90% всех категорий военного электората.

«Это военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал, а также ветераны Вооруженных сил, численность которых составляет около одного миллиона человек», - уточнил он.

Шойгу также сообщил, что военнослужащие, которые несут боевое дежурство и боевую службу, проголосуют 30 июня и 1 июля.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес мероприятие на 1 июля. Позже в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение провести голосование в период с 25 июня по 1 июля.