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Шойгу: более 90% военного электората проголосовало по поправкам в Конституцию

Роман Захаров
12:05 30.06.2020
Глава Минобороны РФ рассказал, как проходит голосование по поправкам в основной закон страны в Вооруженных силах, а также сообщил, сколько военнослужащих уже приняли участие в плебисците.
Шойгу: более 90% военного электората проголосовало по поправкам в Конституцию
© Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ принимают активное участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию страны. Такое заявление сделал глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

По словам министра, на сегодняшний день проголосовало более 90% всех категорий военного электората.

«Это военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал, а также ветераны Вооруженных сил, численность которых составляет около одного миллиона человек», - уточнил он.

Шойгу также сообщил, что военнослужащие, которые несут боевое дежурство и боевую службу, проголосуют 30 июня и 1 июля.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса президент РФ Владимир Путин перенес мероприятие на 1 июля. Позже в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение провести голосование в период с 25 июня по 1 июля.

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