ВС РФ нанесли удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины

ВС РФ поразили объекты нефтепереработки и топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Бойцы уничтожили военный аэродром, склады топлива, используемые ВСУ, логистические центры и мастерскую по производству и сборке беспилотников. Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 483 дрона.

Кроме того, силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Ранее также сообщалось об ударе российской армией по объектам ТЭК Украины с помощью дронов «Гербера».

Таким образом, украинские боевики понесли урон в части снабжения ВСУ топливом и другими необходимыми материалами.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.