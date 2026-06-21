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ВС РФ нанесли удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины

Бойцы также поразили транспортные объекты.
21-06-2026 12:58
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

ВС РФ поразили объекты нефтепереработки и топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Бойцы уничтожили военный аэродром, склады топлива, используемые ВСУ, логистические центры и мастерскую по производству и сборке беспилотников. Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 483 дрона.

Кроме того, силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Ранее также сообщалось об ударе российской армией по объектам ТЭК Украины с помощью дронов «Гербера».

Таким образом, украинские боевики понесли урон в части снабжения ВСУ топливом и другими необходимыми материалами.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ
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