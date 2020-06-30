Шойгу заявил, что ситуация с коронавирусом существенно не повлияла на Вооруженные силы РФ

План боевой подготовки в Вооруженных силах РФ, несмотря на распространение коронавируса, выполняется почти без изменений, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

«Ситуация, сложившаяся с распространением коронавирусной инфекции, в целом не оказала существенного влияния на Вооруженные силы», - сказал глава Минобороны во вторник.

Он отметил, что план подготовки зимнего периода обучения выполнен практически в полном объеме, на летний период перенесена только незначительная часть мероприятий, связанных с выездом в другие регионы и за границу.