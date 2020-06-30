Подразделение спецназа усилит боевой состав армии ЗВО в Воронежской области

Боевой состав 20-й общевойсковой армии Западного военного округа в Воронежской области усилит подразделение специального назначения.

«Подразделение завершило формирование и обучение на базе бригады специального назначения в Тамбовской области», - сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Личный состав, вооружение и военная техника переведены в воронежский гарнизон, где на полигоне Погоново уже начались занятия по боевой подготовке.

В пресс-службе добавили, что на вооружении подразделения находятся автоматы АК-12, снайперские винтовки СВД-М, а также новейшие образцы специального стрелкового оружия и технических средств разведки. Доставлять бойцов к месту выполнения задач теперь будут на бронеавтомобилях «Тайфун-К».

АК-12 - автомат 5,45-мм калибра производства концерна «Калашников». В конце 2018 года оружие было принято на вооружение Сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ. Тогда же первая партия автоматов поступила в войска.

Масса автомата составляет 3,5 килограмма, дальность прямого выстрела - 440 метров. Можно вести огонь в трех режимах: очереди, отсечка по два выстрела и одиночные. На автомате впервые установлены планки Пикатинни. Скорострельность оружия - 650 выстрелов в минуту.