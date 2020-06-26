Возводимый в Каспийске инфекционный центр полностью оснащен медоборудованием

Более 3,5 тысяч единиц медицинского оборудования поставлено в медцентр, строящийся Минобороны РФ в Каспийске. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«В многофункциональный медицинский центр возводимый Минобороны России в Каспийске Республики Дагестан завершена поставка всего необходимого медоборудования и техники. Всего поставлено более 3,5 тысяч единиц медтехники», - сказали в военном ведомстве.

По информации министерства, в том числе числе компьютерный томограф, аппараты УЗИ, оборудование для анестезиологии и эндоскопии и многое другое. Медцентр оснащен стационарными лабораториями для проведения ПЦР-исследований.

Готовность объекта в Каспийске проинспектировал сегодня заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов совместно с главой республики Владимиром Васильевым. Как рассказали в военном ведомстве, на объекте достигнута максимальная строительная готовность, завершается наладка оборудования, выполнено благоустройство и озеленение территории.

Строительство трех медцентров ведется в Дагестане по поручению президента РФ Владимира Путина. Возведение центра в Каспийске на 76 мест началось 24 мая на территории центральной городской больницы.