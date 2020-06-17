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Гаранты мира: в какой очередности боевая техника проедет по Красной площади 24 июня

Ян Брацкий
00:01 17.06.2020
Двадцать четвертого июня в военном параде на Красной площади примут участие более 13 тысяч военнослужащих, будет задействовано 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки.
Гаранты мира: в какой очередности боевая техника проедет по Красной площади 24 июня
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Опубликована схема построения механизированной колонны, которая проследует по Красной площади 24 июня в ознаменование 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.

На схеме не только перечислены образцы новейшего вооружения, которое появится на брусчатке в центре столицы, но и обозначена очередность проезда боевой и исторической техники, среди которой уже знаменитые танки «Армата», БМП «Бумеранг», РСЗО «Торнадо-С», системы С-400 и многое другое, что символизирует мощь российских Вооруженных Сил.

Двадцать четвертого июня в военном параде на Красной площади примут участие более 13 тысяч военнослужащих, будет задействовано 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки. В параде примут участие представители 13 иностранных делегаций.

© Минобороны РФ

В мультимедийном разделе на сайте оборонного ведомства представлена вся информация обо всех парадах, проводимых 24 июня в 28 городах России.

Интернет-пользователи смогут ознакомиться с численностью участников парадов в российских городах, задействованной в них наземной и авиационной техникой, а также местах и времени проведения праздничных салютов, которые прогремят 24 июня по всей стране.

В проекте также содержатся сведения о тренировках парадных расчетов, которые пройдут в Алабинском гарнизоне и на Красной площади Москвы.

Всего в военных парадах по всей стране будут задействованы более 64 тысяч военнослужащих, 2,4 тысячи единиц гусеничной, автомобильной и авиационной техники, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. 

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