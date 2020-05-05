Покорители глубин: российские водолазы отмечают профессиональный праздник

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации, которые проходят службу в водолазных подразделениях.

Первая в мире водолазная школа была открыта в городе Кронштадт 5 мая 1882 года при императоре Александре III. В Указе говорилось о необходимости подготовить опытных в водолазном деле офицеров для судовых надобностей и подводных минных работ.

Водолазы войск национальной гвардии Российской Федерации ведут свою летопись с 3 марта 1978 года, со дня образования морских воинских частей внутренних войск МВД СССР.

Сегодня водолазные подразделения Росгвардии решают достаточно широкий круг задач. Это и противодиверсионная деятельность, и обследование грунта в акваториях, прилегающих к охраняемым объектам. Боевые пловцы осматривают подводную часть гидротехнических сооружений, кораблей и катеров. На них возложены функции и по поиску минно-взрывных устройств, участию в их уничтожении и обезвреживании.

Только с начала 2020 года водолазы Росгвардии обследовали более 894 тысяч квадратных метров дна водоемов, 638 подводных объектов, 150 корпусов кораблей, 131 гидротехническое сооружение. Каждый месяц водолазы Росгвардии обнаруживают мины и торпеды времен Великой Отечественной войны. Только в прошлом году найдено свыше 60 различных боеприпасов того времени.

Кроме того, в настоящее время водолазные подразделения Росгвардии готовятся к участию в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности Керченского моста.