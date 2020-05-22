Шесть беспилотников и 24 самолета вели разведку у границ РФ

За прошедшую неделю вблизи границ Российской Федерации зафиксировано 30 разведывательных летательных аппаратов иностранных государств. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Российские истребители дважды поднимались в воздух для перехвата и сопровождения иностранных разведывательных летательных аппаратов с целью недопущения нарушения границы РФ. Воздушную разведку вдоль российских границ вели 24 самолета-разведчика и шесть беспилотных летательных аппаратов иностранных государств.

© Минобороны РФ

Отмечается, что все полеты иностранных летательных аппаратов проходили под контролем российских РЛС. В общей сложности военные летчики РФ в рамках боевой подготовки выполнили 185 летных смен на 57 аэродромах.





