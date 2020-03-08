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Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом

Анна Берестовая
02:23 08.03.2020
Также создание новых объектов проходит на территориях Дальнего Востока и Алтая.
Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом
© Фото: Минобороны России

В Крыму ведется строительство одного из объектов контроля космического пространства России. Об этом рассказал начальник Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС Сергей Сучков.

Также создание новых объектов проходит на территориях Дальнего Востока и Алтая.

Сучков сообщил, что в настоящее время работающие контрольные системы располагаются в разных регионах Российской Федерации. Одна из них - оптико-электронный комплекс «Окно», находящийся в памирских горах.

В интервью радио «Эхо Москвы» Сучков обозначил, что около 700 космических объектов были взяты на сопровождение и примерно 300 космических объектов было обслужено при запуске за 2019 год. За этот же период российскими космическими силами было зафиксировано 19 предупреждений о потенциально опасных сближениях запущенных аппаратов.

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