«Нет лучше слова, как спасибо»: вице-мэр Чене поблагодарила РФ за помощь в борьбе с COVID-19

Вице-мэр населенного пункта Чене области Ломбардия Марчела Бадзана поблагодарила российских военных специалистов за оказание помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Тридцатого марта 2020 года она направила письмо российским военным в котором выразила искреннюю благодарность от жителей Чене за солидарность в трудное время и за оказанную помощь.

«В это сложное время, не только для нашей страны, но и для всего мира, взаимопомощь делает нас сплоченнее и сильнее. Нет никаких барьеров или границ, мы здесь все вместе сражаемся с невидимым злом, которое пугает нас и из-за которого многие потеряли любовь близких людей. Это сражение мы сможем выиграть только лишь помогая друг другу», - отметила она.

Бадзана добавила, что именно в этот момент приезд российских военных специалистов приносит в жизнь жителей Чене еще больше надежды и света.

«Мы считаем, что нет лучше слова, как спасибо, чтобы выразить нашу благодарность. Спасибо за все, спасибо за вашу помощь, спасибо за то, что вы рядом с нами. Вы оставили вашу страну и ваши семьи, чтобы быть рядом с нами, и мы этим глубоко тронуты», - говорится в сообщении.

Тридцатого марта бригада врачей эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дизенцифионную обработку трех пансионатов для пожилых людей в городах Клузоне, Чени и Вертола.

Всего в трех учреждениях было продезинфицировано 18 тысяч квадратных метров внутренних помещений. В противоэпидемических мероприятиях были задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций. Российскими военными проведена обработка 11 лечебных учреждений, продезинфицировано более 39 тыс. метров квадратных внутренних помещений.