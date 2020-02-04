Главы военных делегаций стран ШОС и ОДКБ встретятся в Москве
Свое участие подтвердили делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
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В Москве пройдет заседание представителей оборонных ведомств стран СНГ, ШОС и ОДКБ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
«В Москве состоится заседание руководителей структурных подразделений международного военного сотрудничества оборонных ведомств государств, входящих в региональные международные организации – Содружество Независимых Государств (СНГ), Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)», - говорится в сообщении.
Главы военных делегаций обсудят вопросы, связанные с проведением совместного заседания министров обороны государств - участников СНГ, государств - членов ШОС и государств - членов ОДКБ, которое спланировано в июне 2020 года в Москве.