Небо Воронежа озарят 370 салютов: как идет подготовка к 23 февраля

В преддверии празднования Дня защитника Отечества сводные расчеты артиллерийского дивизиона общевойсковой армии ЗВО, дислоцированные в Воронежской области, приступили к ежедневным тренировкам по подготовке к праздничному салюту.

Во время тренировок артиллеристы отработают порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок 2А85. Всего в составе салютных батарей задействовано около 50 военных.

Залпы будут произведены из трех единиц 100-мм орудий МТ-12 и двух салютных установок на базе автомобиля «КамАЗ» 23 февраля в 21.00 по местному времени.

Жители Воронежа смогут увидеть девять видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1, -2, -4» различных модификаций), которые представлены в семи цветовых гаммах (голубой, серебристый, желтый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий) на высоте около 250-300 метров. Небо города озарят 370 салютов, а также прогремят 90 холостых выстрелов с темпом в 20 секунд.