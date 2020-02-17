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Охота на командиров: снайперы ликвидировали «врагов» в Карачаево-Черкесии

Андрей Аркадьев
12:02 17.02.2020
Бойцы отработали тактику «горнолесной охоты» на командный состав подразделений условного противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Карачаево-Черкесии снайперы отработали тактику ликвидации командиров условного противника. Мероприятия прошли в рамках отбора к конкурсу «Снайперский рубеж», пишет пресс-служба Южного военного округа.

«Снайперы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отработали тактику "горнолесной охоты" на командный состав подразделений условного противника на полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии в рамках отборочного этапа конкурса "Снайперский рубеж" АРМИ-2020», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы округа, снайперские пары скрытно перемещались на десятки километров, несмотря на то, что военнослужащие не были знакомы с местностью. Бойцам удавалось незаметно обходить сторожевые заставы и уничтожать командиров «вражеских» отрядов. Маскировались снайперы в том числе с помощью подручных средств и растительности.

Кроме того, военнослужащие уничтожали разведывательные беспилотники противника, которые могли обнаружить их местоположение.

«При опасности обнаружения группы снайперы вели прицельный огонь, сбивая воздушные динамичные мишени», - пишет пресс-служба.

Всего в конкурсе снайперов приняли участие более ста человек, а также были задействованы бронеавтомобили «Тигр» и «Рысь».

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