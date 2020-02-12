Более тысячи морпехов Каспийской флотилии приступили к учениям: видео

Морские пехотинцы Каспийской флотилии приняли участие в ротных тактических учениях, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«В Республике Дагестан с морскими пехотинцами Каспийской флотилии (КФл) стартовало двустороннее ротное тактическое учение», - говорится в сообщении.

Морпехи на автомобилях и бронетехнике выдвинулись «из пункта постоянной дислокации в районы сосредоточения колонн для последующего занятия исходных позиций». Для выполнения задания спецназовцы запаслись необходимой экипировкой и снаряжением.

Одним из заданий для военнослужащих стало преодоление «зараженного» участка местности. После этого им предстояло продезинфицировать военную технику, проделать проходы в минно-взрывном заграждении и разминировать дорогу.

В течение текущей недели им предстоит высадиться на неподготовленное побережье, захватить командный пункт условного противника, обеспечить противодесантную оборону участка морского побережья, сообщает пресс-служба.

«На втором этапе РТУ военнослужащие выполнят высадку способом "корабль-берег" с использованием новейших бронемашин БТР-82М, проведут подготовку и ведение противодесантной обороны морского побережья для отражения высадки отряда морского десанта "противника" с проведением контратак и восстановлением оборонительной линии», - говорится в сообщении.

По итогам учений военнослужащие выполнят стрельбы из самоходных артиллерийских установок 2С9 «Нона-С», артиллерийского вооружения, новейших бронетранспортеров и штатного стрелкового оружия.

В маневрах принимают участие более тысячи военнослужащих морской пехоты, задействовано около 200 единиц вооружения и техники.