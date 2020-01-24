ВКС РФ и военная полиция провели патрулирования в Сирии
В Сирии продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам: Аджами - Эль-Хутта - Мешерфа - Тлейла - Абу-Эль-Кафт - Эль-Бира - Харуфия-Кебир - Хамир-Лабда - Кабер-Кебир - южная окраина Мембидж - Курд-Тахтани - Бозгёкли - Мешерфет-Эль-Буайр - Делиафар - Халед-Эль-Хиджан - Маисра - Аджами; Аджами - Маисра - Делиафар - Хирбет-Нафах - Мешерфет-Эль-Буайр - Бозгёкли - Курд-Тахтани - Кубаб-Бейния - Эль-Хисан - Мембидж - Хабджадин - Канат-Эль-Гара - Окюзкую - Тук-Эль-Халиль Абу-Мендиль - Козджали-Кебир - Аджами в провинции Алеппо», - заявил генерал-майор.
Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий.
Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Квайрес - аэродром Метрас - Швайхан - Айн-Иса - Мишрака - Бир-Кантари - Бир-Хамид-Эль-Али - аэродром Квайрес.