Под защитой: военные РФ разработали костюм для медиков, работающих с коронавирусными больными

Уникальный многоразовый защитный костюм для медиков разработали российские военные. Он создан из материалов, которые не пропускают вирусы и в то же время позволяют телу дышать.

Униформу можно дезинфицировать до 25 раз, при этом она не теряет своих качеств. Костюм очень легкий, весит чуть больше килограмма, а врач может снимать и надевать его самостоятельно, без помощи посторонних.

Ноу-хау уже успешно протестировали в так называемых «красных зонах». Авторы разработки - специалисты научной роты Академии радиационной, химической и биологической защиты. Там же специалисты создали и запатентовали маску-шлем для защиты органов дыхания.