Криворучко: в ближайшие годы ВМФ получит 14 атомных подлодок

Четырнадцать атомных подлодок построят для российского ВМФ в ближайшие годы. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

По его словам, все субмарины будут заложены на северодвинском заводе «Севмаш». Мощности предприятия загружены заказами Минобороны до 2027-го. Планируется, что в этот срок завод будет ежегодно передавать флоту по две подводных лодки: стратегическую атомную - проекта «Борей» - под ракетный комплекс «Булава» и многоцелевую, проекта «Ясень», с крылатыми ракетами. Как сообщали ранее, на «Севмаше» планируют построить и новейший российский авианосец. Его проектированием готова заняться Объединенная судостроительная корпорация.