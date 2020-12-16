Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» заступит на боевое дежурство РВСН в 2022 году

Первый комплекс «Сармат» может быть поставлен на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2022 году в одном из полков Ужурского соединения. Такое заявление сделал командующий РВСН Сергей Каракаев.

«В настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям ракетного комплекса „Сармат“. Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году», - сказал военачальник.

«Сармат» заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету «Воевода» (по классификации НАТО - «Сатана»).

РС-28 «Сармат» - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.

Масса оружия составляет 208,1 тонны. При этом масса полезной нагрузки равняется приблизительно десяти тоннам. Длина ракеты - 35,5 метра, а ее диаметр - три метра. Масса топлива - 178 тонн.