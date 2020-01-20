Крещенские купания в ЦВО прошли более чем в 50 местах

Ко дню Крещения Господня на территории Центрального военного округа, а также военных баз в Киргизии и Таджикистане подготовили более 50 купелей.



Обряд их освящения был проведен помощниками командиров воинских частей по работе с верующими военнослужащими, сообщает пресс-служба ЦВО.

Для того, чтобы омовение проходило наиболее комфортно были установлены палатки и оборудованы пункты обогрева. Во время мероприятия в них можно подкрепиться салом и горячим чаем.

Центральный военный округ дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также 29 субъектов России.

Помимо этого в его состав структурно входит несколько заграничных объектов, среди которых 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии и подразделения на территории Казахстана.