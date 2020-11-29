Минобороны опубликовало обновленную карту обстановки в Нагорном Карабахе
В Министерстве обороны опубликовали обновленный информационный бюллетень с информацией о ходе выполнения миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Отмечается что круглосуточный мониторинг за соблюдением режима прекращения огня ведется со всех двадцати трех наблюдательных постов. Нарушений режима не выявлено.
Российские миротворцы продолжают вести работы по восстановлению мирной жизни в регионе и возвращению беженцев – всего в места проживания вернулось 23 514 человек. Военнослужащие оказывают помощь в восстановлении школы №8 в Степанакерте. В здании постановлено электро- и теплоснабжение, заменено 90 процентов стеклопакетов. Открытие школы запланировано на 2 декабря.
Также в ведомстве вообще о ходе работ по разминированию местности. От взрывоопасных объектов было очищено 24,67 гектара территории, включая 8,2 километра дорог, 83 здания и 3 социально-значимых объекта.
Военнослужащие, совместно с работниками Международного Комитета Красного Креста, продолжают работы по поиску и обмену телами погибших между Арменией и Азербайджаном. В Минобороны подчеркнули, что все работы миротворцев выполняются с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.