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Минобороны опубликовало обновленную карту обстановки в Нагорном Карабахе

Алексей Курильченко
21:23 29.11.2020
В ведомстве отметили, что все миротворческие мероприятия выполняются с соблюдением мер по недопущению распространения коронавируса.
Минобороны опубликовало обновленную карту обстановки в Нагорном Карабахе
© Фото: Минобороны России

В Министерстве обороны опубликовали обновленный информационный бюллетень с информацией о ходе выполнения миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Отмечается что круглосуточный мониторинг за соблюдением режима прекращения огня ведется со всех двадцати трех наблюдательных постов. Нарушений режима не выявлено.

© Минобороны России

Российские миротворцы продолжают вести работы по восстановлению мирной жизни в регионе и возвращению беженцев – всего в места проживания вернулось 23 514 человек. Военнослужащие оказывают помощь в восстановлении школы №8 в Степанакерте. В здании постановлено электро- и теплоснабжение, заменено 90 процентов стеклопакетов. Открытие школы запланировано на 2 декабря.

Также в ведомстве вообще о ходе работ по разминированию местности. От взрывоопасных объектов было очищено 24,67 гектара территории, включая 8,2 километра дорог, 83 здания и 3 социально-значимых объекта.

Военнослужащие, совместно с работниками Международного Комитета Красного Креста, продолжают работы по поиску и обмену телами погибших между Арменией и Азербайджаном. В Минобороны подчеркнули, что все работы миротворцев выполняются с соблюдением мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

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