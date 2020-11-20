Армия Штурм и зачистка здания: военнослужащие РФ и Пакистана уничтожили базу «террористов» Андрей Аркадьев В тактическом эпизоде приняли участие более 150 военнослужащих спецподразделений ВС Пакистана и спецназа ЮВО. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» На полигоне Национального контртеррористического центра «Пабби» в Пакистане прошел завершающий этап российско-пакистанских учений «Дружба-2020». Военнослужащие двух стран взяли штурмом базу условных террористов. Бойцы высадились из вертолетов Ми-17, провели разведку местности и приступили к атаке. Военнослужащие применили 5,56-мм винтовки М4, снайперские винтовки Remington 700, пистолеты Glock. Также на тренировке были задействованы бронетранспортеры М113, вертолеты «Кобра» и Ми-17. Учения «Дружба-2020» проходят с 5 по 21 ноября текущего года. M4 - автоматический карабин калибра 5,56 миллиметра, созданный в США на основе винтовки М16А2 и изначально предназначенный для вооружения экипажей боевых машин и расчетов вооружения и военной техники В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика