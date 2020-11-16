Военные медики развернули мобильный госпиталь на 100 коек в Хакасии

В Хакасии гражданским врачам бороться с пандемией новой коронавирусной инфекции помогут военные. Они развернули мобильный госпиталь в городе Черногорске - на базе местного реабилитационного центра.

Там будут долечивать пациентов с тяжелой и средней тяжестью заболевания до получения ими двух отрицательных тестов ПЦР на COVID-19.

Госпиталь рассчитан на 100 коек. В нем есть все необходимое оборудование - от рентгена до аппаратов искусственной вентиляции легких.