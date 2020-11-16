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Военные медики развернули мобильный госпиталь на 100 коек в Хакасии

Ян Брацкий
09:04 16.11.2020
Военные медики будут долечивать пациентов с тяжелой и средней формами коронавируса.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Хакасии гражданским врачам бороться с пандемией новой коронавирусной инфекции помогут военные. Они развернули мобильный госпиталь в городе Черногорске - на базе местного реабилитационного центра.

Там будут долечивать пациентов с тяжелой и средней тяжестью заболевания до получения ими двух отрицательных тестов ПЦР на COVID-19.

Госпиталь рассчитан на 100 коек. В нем есть все необходимое оборудование - от рентгена до аппаратов искусственной вентиляции легких.

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