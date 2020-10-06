Танковый таран: военнослужащие ЦВО продемонстрировали уникальный элемент боя

Уникальный тактический элемент боя - танковый таран - продемонстрировали посетителям Уральского танкового фестиваля «Броня танкограда». Его впервые провели на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области.

Кроме того, военнослужащие продемонстрировали реконструкцию отдельных эпизодов Великой Отечественной войны и вооруженных конфликтов XX века. Посмотреть на выступления пришли около пяти тысяч человек.

В патриотической акции приняли участие военнослужащие гвардейской танковой дивизии ЦВО, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также представители патриотических организаций и фондов.

Посетителям фестиваля были продемонстрированы образцы бронетехники и фигурное вождение боевых танков Т-72Б3.