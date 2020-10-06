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«Боевая подруга»: в Ленобласти прошли соревнования по стрельбе среди жен офицеров ЗВО

Павел Кутаренко
08:32 06.10.2020
Многие участницы конкурса надели бронежилет и взяли в руки оружие впервые.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В общевойсковой армии Западного военного округа прошел весьма необычный конкурс. Под Петербургом в стрельбе из новейших АК-12 и пистолетов Макарова соревновались жены офицеров. Конкурс получил название «Боевая подруга».

Стоит отметить, что многие девушки надели бронежилет и взяли в руки оружие впервые. Командир гвардейской мотострелковой бригады ЗВО проводил инструктаж для столь необычного личного состава также первый раз.

Задачу для девушек, конечно, упростили. Например, мишени установили на расстоянии всего 50 метров. Но для неопытных  участниц этого оказалось вполне достаточно.

То, что мужьям-офицерам кажется привычным, для их жен оказалось крайне непростой задачей. Так, девушкам было очень сложно быстро привыкнуть к серьезной отдаче снайперской винтовки или к тяжелой экипировке. Но самым серьезным испытанием стала стрельба из пулемета.

Победительницы конкурса «Боевая подруга» получили подарки и цветы, но для девушек намного важнее было доказать, что и жены офицеров способны на многое.

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