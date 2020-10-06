Зенитчики ЧФ вернулись в пункт дислокации после учений «Кавказ-2020»

Военнослужащие и техника зенитного ракетного подразделения Черноморского флота вернулись в пункт постоянной дислокации после стратегических учений «Кавказ-2020».

Более 50 военнослужащих и 20 единиц техники, в том числе восемь зенитных ракетных комплексов «Оса», во время учений на полигоне Капустин Яр в Астраханской области нанесли практические ракетные удары, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» проходили с 21 по 26 сентября под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях. Участие в них приняли около 80 тысяч человек.

«Оса» - автоматизированный зенитный ракетный комплекс, предназначенный для прикрытия сил и средств мотострелковой или же танковой дивизии от ударов самолетов, вертолетов, крылатых ракет и других средств воздушного нападения противника, действующих на предельно малых, малых и средних высотах.