Помощь больным: медцентр МО в Калининграде готов принять гражданских пациентов

Многофункциональный медцентр Минобороны в Калининграде, построенный совсем недавно для лечения больных с коронавирусом, готов оказывать помощь как военнослужащим, так и гражданскому населению.

Медучреждение рассчитано на 200 пациентов. Созданы все условия для проведения качественной диагностики и лечения.

В центре установлены аппараты искусственной вентиляции легких, компьютерный томограф, рентгенологические установки, лабораторное оборудование и другое современное медоборудование. Создан необходимый запас лекарств.

Весь медперсонал прошел обучение и повышение квалификации на базе Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.