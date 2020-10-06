В Воронежской области более тысячи юношей будут призваны на военную службу этой осенью

В Воронежской области свыше тысячи молодых людей будут призваны на военную службу осенью текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Военный комиссар Воронежской области полковник Сергей Панков отметил, что в военкомате есть все необходимое с учетом эпидемиологической ситуации. В частности имеются термометры для измерения температуры тела, в помещениях регулярно проводится уборка, территория обрабатывается специальными дезинфицирующими растворами.

Будущим военнослужащим перед отправкой в войска выдадут военную форму, банковские карты, защитные маски, одноразовые перчатки и средства дезинфекции.

Проходить службу молодые люди будут в соединениях и воинских частях ЗВО, а также в различные виды и рода войск, в научных, научно-производственных и спортивных ротах.