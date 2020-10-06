Госпиталь для больных коронавирусом снова открывают в парке «Патриот» в Подмосковье

На базе парка «Патриот» в Одинцовском округе в Подмосковье снова откроют временный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пишет «360».

«Мы видим тревожную динамику. Этот дамоклов меч висит над нами. Мы увеличиваем количество ПЦР, выявления и должны подстраховаться. Поэтому принято решение об открытии госпиталя в "Патриоте"», - сказал глава области на телеканале «Россия 24».

Медицинское учреждение будет рассчитано в первую очередь на жителей Подмосковья, отметил Воробьев. В госпитале работают специалисты из Военно-медицинской академии, добавил он. Имеется все необходимое для лечения пациентов, в частности, оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также медикаменты.

Напомним, в мае на базе конгрессно-выставочного центра Минобороны России «Патриот» открылся временный госпиталь для лечения больных коронавирусом, рассчитанный на размещение 1 420 человек.