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Юнармейцы развернули масштабную копию Знамени Победы в Национальном парке «Красноярские столбы»

Роман Захаров
17:30 05.10.2020
Акция получила название «Юбилейный десант». Мероприятие было посвящено сразу трем важным датам: 75-летию Великой Победы, 95-й годовщине Национального парка «Красноярские столбы» и 175-й годовщине создания Русского географического общества.
Юнармейцы развернули масштабную копию Знамени Победы в Национальном парке «Красноярские столбы»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Двадцатиметровую копию Знамени Победы развернули юнармейцы у скалы Перья в Национальном парке «Красноярские столбы». В рамках акции, получившей название «Юбилейный десант», состоялось вступление в «Юнармию» школьников из Красноярска, Железногорска, Норильска и Рыбинского района.

Патриотическую акцию «Юбилейный десант» посвятили трем важным датам - 75-летию Великой Победы, 95-й годовщине Национального парка «Красноярские столбы» и 175-й годовщине создания Русского географического общества (РГО). У самой красивой скалы заповедника - Перья - юнармейцы и их наставники развернули двадцатиметровую копию Знамени Победы. Тем самым подростки почтили память земляков, давших отпор немецко-фашистским захватчикам в годы Великой Отечественной войны.

«В истории каждого государства есть события, даты, потрясения. Юнармейцы помнят и чтят подвиг героев, которые сражались за свободу и независимость нашей страны. И эта акция - знак благодарности предкам, подарившим нынешнему поколению молодежи и всем нам мирное небо над головой», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

В этот день школьники из Красноярска, Железногорска, Норильска и Рыбинского района вступили в «Юнармию». Торжественная церемония посвящения впервые прошла в столь живописном месте. Присягу у детей приняли начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Красноярского края Денис Побилат и помощник военного комиссара Красноярского края по патриотическому воспитанию подполковник Александр Перевышко.

«Заповедник поражает своей неповторимостью и уникальностью. Мы очень рады, что для вступления нас собрали именно здесь - в месте первозданной сибирской природы. Настроение отличное, получили массу положительных эмоций. Уверена, что впереди нас ждет много новых идей, побед и открытий», - поделилась юнармеец Робия Джалалова.

В рамках «Юбилейного десанта» состоялось еще одно важное событие.  Руководство «Красноярских столбов», «Юнармия» и РГО подписали соглашение о сотрудничестве в области патриотического воспитания молодежи.

«С Русским географическим обществом у нас были совместные акции, а вот сотрудничество с «Красноярскими столбами» мы только начинаем. К примеру, на территории заповедника есть научный центр, который позволит нашим ребятам изучать биологию, географию, заниматься экотуризмом, посещать различные образовательные площадки. В ноябре мы уже планируем представить совместный план нашей работы», - подчеркнул начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Красноярского края Денис Побилат.

Для юнармейцев, прибывших с разных концов огромного края, в «Красноярских столбах» организовали экскурсию, на которой дети узнали много нового о знаменитой во всей России достопримечательности. Интересным участником акции стал знаменитый в регионе столбист Андрей Дидух, известный многим как дед Андроныч. Пожилой красноярец покоряет столбы без страховки и специального снаряжения и имеет отличную физическую форму, несмотря на преклонный возраст. Андрей Дидух показал, как забраться на скалу Перья без страховки, устроив очень зрелищный подъем по узкому лазу.

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