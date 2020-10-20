«Особая профессия»: Коротченко объяснил, почему нельзя сокращать численность армии

Предложения Минфина по сокращению численности Вооруженных сил и оптимизации бюджета за счет различных реформ в армии вредны и нецелесообразны. Таким мнением со «Звездой» поделился директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

«Россия находится в сложной военно-политической ситуации. США и НАТО в своих учениях не скрывают агрессивных планов в отношении нашей страны. Существует ряд очагов. Возможно, нам придется как-то реагировать на эти вызовы. Потому инициатива, связанная с изменением статуса военных, сокращения срока выслуги и вообще сокращения численности ВС, несвоевременна и будет вредить обороне и безопасности нашей страны», - заявил Коротченко.

В Минобороны России пояснили, что численность и структура ВС РФ определяется Верховным главнокомандующим и определена исходя из всего комплекса задач по обороне государства.

«Профессия военного - особая. Это люди, чьими жизнями распоряжается государство. Эти люди осознанно надевают военную форму и готовы отдать все для защиты интересов своей страны. Из этого надо исходить. Нельзя к вопросам, связанным с национальной безопасностью и обороной, подходить с позиции бухгалтера», - добавил эксперт.

Ранее в Минфине озвучили целый комплекс мер, в результате реализации которых ведомство планирует оптимизировать бюджет. Среди них - сокращение численности военнослужащих, срока их выслуги, должностей, пенсионного обеспечения, установление максимального уровня денежного пособия и другие.

В Минобороны России высказано неприятие предложенных Минфином России мер. В оборонном ведомстве заверили, что будет продолжена комплексная работа, направленная на расширение действенных мер социальной защищенности военнослужащих и членов их семей.