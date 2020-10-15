«Листва», «Тайфун-М» и беспилотники: кадры отражения атаки «диверсантов» на учениях РВСН под Екатеринбургом

В ходе учений в Свердловской области стратегические ракетчики выполнили комплекс задач и вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

Были отработаны вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Согласно замыслу поступившей вводной, диверсионные группы провели минирование маршрутов движения вооружения, военной и специальной техники РВСН. Также были привлечены подразделения противодиверсионной борьбы.

В позиционных районах соединений подвижных ракетных комплексов для разведки маршрутов боевого патрулирования и обнаружения диверсионных групп, ведения инженерной и химической разведки были применены беспилотные летательные аппараты.

Диверсантам, превосходящим по численности подразделения охраны и обороны, не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи.

Всего в учениях приняли участие более трех тысяч военнослужащих РВСН и около 300 единиц техники. В командно-штабном учении около десяти образцов перспективной специальной техники, в числе которых машина дистанционного разминирования «Листва» и боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М».