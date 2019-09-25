Железный характер: петербургские курсанты подняли гири на миллион килограммов

В Санкт-Петербурге курсанты Военной академии связи установили мировой рекорд по подъему гирь: за один час 100 участников эстафеты подняли в общей сумме более полутора миллиона килограммов.

Результат зафиксировали представители российских и международных организаций: для этого они использовали квадрокоптеры. По спутниковой связи к эстафете присоединились выпускники академии. Сейчас они проходят службу в разных городах страны.

Свою победу курсанты посвятили 100-летию учебного учреждения.